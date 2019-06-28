Путин встретился с лидерами Бразилии и ЮАР в рамках G20

Рабочий день российского лидера Владимира Путина в Осаке начался со встречи в формате БРИКС . Это неформатная встреча, которую традиционно приурочивают к многосторонним форумам, в том числе саммитам G20, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ФАН в пятницу, 28 июня. В этот раз на БРИКС председательствовала Бразилия, отметил он. Путин впервые встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару

«Они (Путин и Болсонару — прим.ред.) имели возможность хорошо пообщаться, в том числе отметили эффективность и востребованность такого формата, как БРИКС», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, на самом саммите БРИКС обсуждалась нестабильность мировой торговли, а также необходимость реформирования ВТО, чтобы придать большую эффективность работе этой организации. Индийская сторона говорила о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Звучала критика в адрес деятельности ряда стран одностороннего протекционистского характера.

После БРИКС Путин провел обстоятельную встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафос. Песков отметил, что отношения РФ и ЮАР обсуждались достаточно предметно.

«Причем не только в целом, но и говорили о конкретных проектах: в области добычи природных ископаемых это платина, это и РЖД, это и Росатом, и ГЛОНАСС, и так далее»,— отметил Песков.

По его словам, лидер ЮАР признательностью принял приглашение на саммит «Россия—Африка», который состоится в Сочи в октябре, отметив при этом, что на повестке дня остается отдельный двусторонний визит.