Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

Президент РФ Владимир Путин после двусторонних переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 встретился с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Лидер британских консерваторов с самого начала всем видом демонстрировала: разговор не будет приятным.

Путин с Мэй встретился. Видно, что все друг от друга в диком восторге???? pic.twitter.com/Fddl3eZNF4 — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) June 28, 2019

Как позднее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Мэй один на один в присутствии лишь переводчиков обсудили дело Скрипалей. Песков подчеркнул, что премьер-министр «получила необходимые ответы со стороны российского президента» на свои вопросы.

Соавтор популярного telegram-канала о британской политике «Wheat fields of Theresa May» Марта Котовска в беседе с «Политикой Сегодня» считает, что в последние дни своего премьерства Мэй старается сделать все, чтобы закрыть дело с отравлением бывшего сотрудник ГРУ в пользу Лондона. Великобритания, не предъявляя публичных доказательств, по-прежнему настаивает на вине России. Кремль категорически отрицает все обвинения в причастности к инциденту в Солсбери.

«Нового премьера объявят еще только через месяц, 23 июля. До этого времени Мэй остается на посту и действует, руководствуясь линией Консервативной партии. Консерваторы, условно говоря, хотят крови и хотят добиться каких-то результатов по делу Скрипаля, потому что кейс повис в воздухе и кроме обоюдной высылки дипломатов мер и не последовало. Путин рассказал о своей позиции Financial Times, Мэй (а значит и консерваторы) с ней не согласны, самое время об этом объявить, а саммит как раз подходит по времени», — считает эксперт.

Смена премьер-министра вряд ли кардинально изменит позицию Лондона. Нового главу правительства выбирают в ходе многоступенчатого голосования. Пока в фаворитами являются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава Форин-оффис Джереми Хант.

«Нормализовать отношения будет сложно в любом случае, потому что Россия отказывается признать вину, а Великобритании нужно что-то сделать, британские избиратели не позволят этот случай забыть. Поэтому ни с Мэй не получится, да и с будущим премьером вряд ли. Что Борис Джонсон, что Джереми Хант — убежденные сторонники партии. Россия как стратегический партнер им не важна, а вот жесткая риторика позволит набрать очков в свою пользу», — объясняет Марта Котовска.

Накануне саммита G20 Владимир Путин дал интервью британской газете Financial Times, в котором ответил на вопрос и по делу Скрипалей.

«Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес‑то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто, и все. А что касается предательства, оно, конечно, должно быть наказуемо. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить», — сказал президент РФ.

Саму Мэй до отставки довели вовсе не Скрипали. За неполные три года во главе правительства она не смогла вывести Британию из Евросоюза, как требовали результаты волеизъявления подданых Соединенного Королевства на референдуме о Brexit.