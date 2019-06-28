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14:39   28 Июня 2019
Ближнее зарубежье

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

Они прибыли в аэропорт Минска, откуда вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком улетят на Украину.

Накануне в Минске состоялась встреча лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и Медведчука, на которой они обсудили возможность освобождения нескольких пленных, которые удерживаются из-за конфликта в Донбассе.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в списке освобожденных Великий Дмитрий Николаевич, приговоренный по статье о террористической деятельности к 15 годам лишения свободы, Веремейчик Яков Петрович, обвиняемый по делу о геноциде, Михеев Эдуард Анатольевич, осужденный за госизмену и приговоренный к 12 годам тюрьмы, а также Горяйнов Максим Анатольевич, приговоренный к 15 годам тюрьмы за содействие терроризму.

Отмечается, что трое из них являются военными.

Накануне Медведчук заявил, что намерен продолжить способствовать освобождению пленных в Донбассе.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #днр #лнр #политика #пленные #медведчук

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