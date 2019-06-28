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14:54   28 Июня 2019
Весь мир

Макрон призвал лидера Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату

Макрон призвал лидера Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату

Французский лидер Эммануэль Макрон встретился на полях G20 с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Стороны поговорили о реализации положений Парижского соглашения по климату. Об этом пишет агентство France Press.

По словам представителя администрации Макрона, между двумя президентам состоялся откровенный обмен мнениями. Президент Франции заявил о необходимости того, чтобы Бразилия не выходила из Парижского соглашения по климату. В свою очередь Болсонару «подтвердил намерение оставаться в рамках данного соглашения».

Ранее Макрон заявил, что Париж не примет коммюнике G20 при отсутствии упоминания Парижского соглашения по климату.

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Автор: Виктория Разумовская
#g20 #макрон #парижское соглашение по климату #болсонару

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