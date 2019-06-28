Макрон призвал лидера Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату

Французский лидер Эммануэль Макрон встретился на полях G20 с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Стороны поговорили о реализации положений Парижского соглашения по климату. Об этом пишет агентство France Press.

По словам представителя администрации Макрона, между двумя президентам состоялся откровенный обмен мнениями. Президент Франции заявил о необходимости того, чтобы Бразилия не выходила из Парижского соглашения по климату. В свою очередь Болсонару «подтвердил намерение оставаться в рамках данного соглашения».

Ранее Макрон заявил, что Париж не примет коммюнике G20 при отсутствии упоминания Парижского соглашения по климату.