Макрон призвал лидера Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату
Французский лидер Эммануэль Макрон встретился на полях G20 с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Стороны поговорили о реализации положений Парижского соглашения по климату. Об этом пишет агентство France Press.
По словам представителя администрации Макрона, между двумя президентам состоялся откровенный обмен мнениями. Президент Франции заявил о необходимости того, чтобы Бразилия не выходила из Парижского соглашения по климату. В свою очередь Болсонару «подтвердил намерение оставаться в рамках данного соглашения».
Ранее Макрон заявил, что Париж не примет коммюнике G20 при отсутствии упоминания Парижского соглашения по климату.
À l’ouverture du G20 d’Osaka, je retrouve nos partenaires européens et le Canada pour une réunion de coordination. Objectif : porter ensemble nos ambitions : pour le climat, pour des politiques commerciales équitables, pour lutter contre les inégalités. pic.twitter.com/PZJqTiUeKa— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 28, 2019