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15:27   28 Июня 2019
Весь мир

Лидеры G20 закончили первый день саммита торжественным ужином

Лидеры G20 закончили первый день саммита торжественным ужином

Мировые лидеры Группы 20 вместе с супругами прибыли на торжественный ужин по итогам первого дня саммита в Осаке. Мероприятие пройдет в гостевом доме на территории Осакского замка, построенном в XVI веке. 

Для участников саммита подготовлена специальная культурная программа: перед началом ужина они посмотрели постановку театра Кёгэн в исполнении известного актера Мансая Номуры.

Супруги лидеров сегодня провели день в древней столице Японии — Киото. Пока главы государств обсуждали цифровую экономику и глобальные международные проблемы, их супруги более приятно проводили досуг. Они кормили карпов в пруду и участвовали в чайной церемонии.

Для глав МИД Группы 20 организован отдельный ужин.

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Автор: Арсений Аскольский
#g20 #саммит #ужин

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