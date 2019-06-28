Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что военные методы борьбы с террористами «подрывают безопасность и гуманитарную ситуацию» в Идлибе, но не упомянул о постоянных обстрелах мирных жителей со стороны этих боевиков.

Радикальные джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевики «умеренной оппозиции» «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» неоднократно нарушали режим ведения огня, введенный правительственными силами и их союзниками, чтобы обеспечить беженцам безопасный выход из зоны боевых столкновений. Группировки бомбили позиции САА прямо во время эвакуации сирийского населения, сообщает ФАН.

Россия и Сирия в ООН предлагают объединить международные усилия для сдерживания террористов в Идлибе, чтобы помочь гражданам вернуться к мирной жизни. Совет Безопасности ООН продолжает закрывать глаза на действия боевиков: реализация мер, предложенных США, спровоцирует новую волну террористических атак на мирные сирийские города.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин объяснил, что решения Совбеза ООН практически неспособны повлиять на ситуацию в Идлибе.