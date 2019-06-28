Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

 Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге
ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

 МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

 Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане

Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане
Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

Испытания атомного ледокола «Арктика» состоятся в декабре

 Первый корейский культурный центр появится в Петербурге

Первый корейский культурный центр появится в Петербурге
ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

ДНР и ЛНР освободили четырех украинских пленных

 МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

Зачем Мэй за месяц до отставки встретилась с Путиным на G20

 Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане

Документальный фильм об иностранном вмешательстве в протесты сняли в Судане
14:53   28 Июня 2019
Весь мир

США хотят затянуть операцию в сирийском Идлибе с помощью Совбеза ООН

США хотят затянуть операцию в сирийском Идлибе с помощью Совбеза ООН

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что военные методы борьбы с террористами «подрывают безопасность и гуманитарную ситуацию» в Идлибе, но не упомянул о постоянных обстрелах мирных жителей со стороны этих боевиков.

Радикальные джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевики «умеренной оппозиции» «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» неоднократно нарушали режим ведения огня, введенный правительственными силами и их союзниками, чтобы обеспечить беженцам безопасный выход из зоны боевых столкновений. Группировки бомбили позиции САА прямо во время эвакуации сирийского населения, сообщает ФАН.

США хотят затянуть операцию в сирийском Идлибе с помощью Совбеза ООН

Россия и Сирия в ООН предлагают объединить международные усилия для сдерживания террористов в Идлибе, чтобы помочь гражданам вернуться к мирной жизни. Совет Безопасности ООН продолжает закрывать глаза на действия боевиков: реализация мер, предложенных США, спровоцирует новую волну террористических атак на мирные сирийские города.

США хотят затянуть операцию в сирийском Идлибе с помощью Совбеза ООН

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин объяснил, что решения Совбеза ООН практически неспособны повлиять на ситуацию в Идлибе.

«Решения принимают на месте Россия с Турцией. Подвижки могут быть в любую сторону в зависимости от того, как договорятся по военной линии или в ходе двустороннего обсуждения. В этом случае вопросы будут решаться. А в Совбезе ООН вопрос не может быть принципиально решен, потому что, прежде всего, варианты, которые предлагает Запад, не устраивают ни Россию, ни Сирию», — рассказал Рожин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #сирия #идлиб #оон #политика #террористы #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...