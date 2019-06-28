США хотят затянуть операцию в сирийском Идлибе с помощью Совбеза ООН
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что военные методы борьбы с террористами «подрывают безопасность и гуманитарную ситуацию» в Идлибе, но не упомянул о постоянных обстрелах мирных жителей со стороны этих боевиков.
Радикальные джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевики «умеренной оппозиции» «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» неоднократно нарушали режим ведения огня, введенный правительственными силами и их союзниками, чтобы обеспечить беженцам безопасный выход из зоны боевых столкновений. Группировки бомбили позиции САА прямо во время эвакуации сирийского населения, сообщает ФАН.
Россия и Сирия в ООН предлагают объединить международные усилия для сдерживания террористов в Идлибе, чтобы помочь гражданам вернуться к мирной жизни. Совет Безопасности ООН продолжает закрывать глаза на действия боевиков: реализация мер, предложенных США, спровоцирует новую волну террористических атак на мирные сирийские города.
Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин объяснил, что решения Совбеза ООН практически неспособны повлиять на ситуацию в Идлибе.
«Решения принимают на месте Россия с Турцией. Подвижки могут быть в любую сторону в зависимости от того, как договорятся по военной линии или в ходе двустороннего обсуждения. В этом случае вопросы будут решаться. А в Совбезе ООН вопрос не может быть принципиально решен, потому что, прежде всего, варианты, которые предлагает Запад, не устраивают ни Россию, ни Сирию», — рассказал Рожин.
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