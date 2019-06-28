Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20
Президент России Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо перед концертом в честь лидеров G20.
Трюдо прибыл на саммит накануне в сопровождении супруги Софи Грегуар.
Ранее сообщалось, что в пятницу утром в рамках саммита Большой двадцатки Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Их переговоры продлились полтора часа. Они обсудили стратегическую стабильность и региональные конфликты. Перед началом саммита лидеры двух стран тоже коротко пообщались «на ногах» и по пути на церемонию фотографирования тоже вели активную беседу.
Трамп - Путину: У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать вопросы торговли, разоружения. И все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях между нами. Думаю, результаты встречи будут отличными pic.twitter.com/TIuxizQPgY— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2019