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Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

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Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы
МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

 Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20

Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20
14:10   28 Июня 2019
Весь мир

Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20

Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20

Президент России Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо перед концертом в честь лидеров G20.

Трюдо прибыл на саммит накануне в сопровождении супруги Софи Грегуар.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в рамках саммита Большой двадцатки Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Их переговоры продлились полтора часа. Они обсудили стратегическую стабильность и региональные конфликты. Перед началом саммита лидеры двух стран тоже коротко пообщались «на ногах» и по пути на церемонию фотографирования тоже вели активную беседу.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #g20 #политика #канада #весь мир #трюдо

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