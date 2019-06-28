Путин побеседовал с Меркель на саммите G20
Российский лидер Владимир Путин побеседовал «на ногах» с канцлером Германии Ангелой Меркель в кулуарах саммита G20 в Японии. Разговор состоялся перед церемонией фотографирования в доме приемов Осакского замка.
О чем конкретно шла речь, не уточняется.
Кроме того, у главы государства состоялись переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики успели за полтора часа обсудить Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину. Позже в Белом доме, заявили президенты высказались за улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира.
Первый рабочий день саммита завершится торжественным ужином. Меркель, которой за последние недели дважды становилось плохо на публике, прибыла на прием. Выглядит немецкий канцлер вполне здоровой.
«Так колотило, что сама испугалась»: Меркель с друзьями на G20 pic.twitter.com/QgUn9fOLvw— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2019