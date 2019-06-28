Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Российский лидер Владимир Путин побеседовал «на ногах» с канцлером Германии Ангелой Меркель в кулуарах саммита G20 в Японии. Разговор состоялся перед церемонией фотографирования в доме приемов Осакского замка.

О чем конкретно шла речь, не уточняется.

Кроме того, у главы государства состоялись переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики успели за полтора часа обсудить Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину. Позже в Белом доме, заявили президенты высказались за улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира.

Первый рабочий день саммита завершится торжественным ужином. Меркель, которой за последние недели дважды становилось плохо на публике, прибыла на прием. Выглядит немецкий канцлер вполне здоровой.