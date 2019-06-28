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МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

 Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20

Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20
14:13   28 Июня 2019
Весь мир

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Российский лидер Владимир Путин побеседовал «на ногах» с канцлером Германии Ангелой Меркель в кулуарах саммита G20 в Японии. Разговор состоялся перед церемонией фотографирования в доме приемов Осакского замка.

О чем конкретно шла речь, не уточняется.

Кроме того, у главы государства состоялись переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики успели за полтора часа обсудить Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину. Позже в Белом доме, заявили президенты высказались за улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира.

Первый рабочий день саммита завершится торжественным ужином. Меркель, которой за последние недели дважды становилось плохо на публике, прибыла на прием. Выглядит немецкий канцлер вполне здоровой.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #меркель #g20 #политика

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