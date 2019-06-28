Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

Депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, чей недавний визит в Тбилиси вызвал антироссийские протесты, намерен снова посетить Грузию со своими детьми для православного паломничества.

«Мы планировали осенью с детьми съездить в паломничество, когда спадет жара. Я хочу, чтобы мои дети знали об этой стране, потому что другого такого места, как Грузия, у нас нет», — цитирует Гаврилова Интерфакс.

Парламентарий отметил, что готов ехать в страну «хоть завтра» и добавил, что получил благословение на поездку у патриарха Кирилла.

«Перед отъездом в Грузию я причащался и исповедовался у патриарха Кирилла и спрашивал у него совета. Он меня благословил и сказал, что нам добром нужно улучшать отношения», — сказал депутат.

Протесты в Тбилиси начались после того, как Гаврилов, приехав по приглашению грузинской стороны, начал свое выступление в грузинском парламенте, сидя в кресле местного спикера — такой жест показался представителям двух оппозиционных партий «оскорбительным». Сам российский депутат заявлял, что во время выхода к журналистам на него совершили физическое нападение.

Посетить Москву планируют и грузинские парламентарии во время международного форума «Развитие парламентаризма» в начале июля. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ограничения в отношении Грузии упразднят тогда, когда эта страна вернется «в нерусофобское русло» — после демонстраций в Тбилиси власти РФ приостановили прямое авиасообщение между странами.