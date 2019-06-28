Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

 Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы

Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы
МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

 Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20

Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20
Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

 Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы

Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы
МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

 Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20

Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20
13:49   28 Июня 2019
Россия

Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы

Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы

Россия вовремя сделает взнос в бюджет Совета Европы, заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

В среду парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме.

Как отметил Грушко, в этом вопросе позиция российской стороны не изменилась - как только права делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены полностью, взнос будет погашен.

26 июня стало известно, что ПАСЕ приняла решение восстановить полномочия российской делегации. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы здравой позицией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #пасе #политика #мид рф #совет европы #грушко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...