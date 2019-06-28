Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы

Россия вовремя сделает взнос в бюджет Совета Европы, заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

В среду парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме.

Как отметил Грушко, в этом вопросе позиция российской стороны не изменилась - как только права делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены полностью, взнос будет погашен.

26 июня стало известно, что ПАСЕ приняла решение восстановить полномочия российской делегации. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы здравой позицией.