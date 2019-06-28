Общероссийский закон о ЖКХ напишут по лекалам петербургской «заморозки тарифов»

Градоначальник Петербурга Александр Беглов добился снижения платежных тарифов на услуги ЖКХ. Случай для города беспрецедентный: за год потребители сэкономят три миллиарда рублей. Отрегулировать тарифы Смольному удалось подсчитав расходы компаний-поставщиков ресурсов. Часть расходов оказалась неэффективной. На успехи Петербурга уже обратили внимание в столице: полученный опыт послужит основой для федерального законопроекта «Об основах государственного тарифного регулирования».

Простая арифметика

Плата за горячую воду для петербуржцев уменьшится с июля на 2 рубля, вместо ожидаемого увеличения на 12 рублей. Плата за отопление сократится на 5 рублей, вместо увеличения на 30 рублей. Понизить тарифы за воду удалось за счет сокращения затрат «Водоканала» и пересмотра программы госпредприятия.

Цена на электроэнергию будет снижена с 1 июля этого года до минимального значения, закрепленного на федеральном уровне. Так, в среднем 1 кВт-ч будет обходиться в 4,65 рублей.

Правительство РФ также планирует снизить минимальный норматив потребления газа, поскольку сейчас он завышен и не соответствует реальному потреблению ресурса петербуржцами.

Мнение

Директор центра политического анализа Павел Данилин в комментарии «Политике Сегодня» напомнил о замечании президента, во время Прямой линии, который назвал сферу ЖКХ в России - одной из самых коррупционных.

«Для людей это очень важно, сейчас в Петербурге тарифы не вырастут. Путин понимает, что здесь самая сложная тема, одна из самых коррупциогенных, и он видит, как это сделали в Москве. Там очень четко Собянин обошелся с тарифами, с водоканалами. Сейчас Петербург идет по этим же стопам. Это очень тяжело перебороть такую машину чиновников, но это делается в интересах жителей», - сказал эксперт.

Еще год назад ситуация в Петербурге была другая. Традиционная июльская индексация тарифов в 2018 году заставила петербуржцев раскошелиться. Холодная вода дорожала на 7,5%, электричество на 4,9%, электричество выросло на 4% и газ - на 3,4%. Прирост платежа по сравнению с декабрем 2017 года составлял 89 рублей на человека, что тем не менее было самым маленьким повышением за последние годы. В 2019 году рост за все коммунальные услуги на человека составит всего 7,1 рубля.