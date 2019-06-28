Жириновский посетовал, что не может найти себе советника

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался журналистам, что не может найти себе советника по политическим вопросам. По его словам, на эту должность с зарплатой в 150 тысяч рублей нашлось мало желающих.

«У меня вакансия – советник руководителя фракции по политическим вопросам, 150 тысяч рублей зарплата, и квартиру можем дать служебную. Что вы думаете, очередь выстроилась 100 тысяч или 100 человек? 10 человек всего!» — посетовал он.

При этом, несмотря на небольшой список, многие кандидаты не понравились депутату.

Ранее лидер ЛДПР предложил объединить некоторые российские субъекты, а также переименовать Петербург в Петроград.