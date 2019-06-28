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МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

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13:47   28 Июня 2019
Россия

Жириновский посетовал, что не может найти себе советника

Жириновский посетовал, что не может найти себе советника

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался журналистам, что не может найти себе советника по политическим вопросам. По его словам, на эту должность с зарплатой в 150 тысяч рублей нашлось мало желающих.

«У меня вакансия – советник руководителя фракции по политическим вопросам, 150 тысяч рублей зарплата, и квартиру можем дать служебную. Что вы думаете, очередь выстроилась 100 тысяч или 100 человек? 10 человек всего!» — посетовал он.

При этом, несмотря на небольшой список, многие кандидаты не понравились депутату. 

Ранее лидер ЛДПР предложил объединить некоторые российские субъекты, а также переименовать Петербург в Петроград. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #жириновский #лдпр #политика

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