Кабмин перестанет замораживать цены на топливо

Российское правительство в ходе совещания с участием первого вице-премьера страны, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на оставшиеся полгода 2019-го, сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов во время выступления на годовом собрании акционеров.

«Цену регулирует государство. А соглашение — четвертый квартал, сейчас полгода действует — 1 июля заканчивается», — добавил он.

Глава компании заметил, что решение не продлевать заморозку принято из-за наличия механизма демпфера. По причине усложнения налогообложения компания приняла на работу новых сотрудников, которые теперь «просчитывают эффект демпфера», сообщил Богданов.