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МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

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Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

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13:18   28 Июня 2019
Россия

Кабмин перестанет замораживать цены на топливо

Кабмин перестанет замораживать цены на топливо

Российское правительство в ходе совещания с участием первого вице-премьера страны, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на оставшиеся полгода 2019-го, сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов во время выступления на годовом собрании акционеров.

«Цену регулирует государство. А соглашение — четвертый квартал, сейчас полгода действует — 1 июля заканчивается», — добавил он.

Глава компании заметил, что решение не продлевать заморозку принято из-за наличия механизма демпфера. По причине усложнения налогообложения компания приняла на работу новых сотрудников, которые теперь «просчитывают эффект демпфера», сообщил Богданов.

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Автор: Алла Ларионова
#правительство #топливо #заморозка цен

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