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Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

 Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20

Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20
13:23   28 Июня 2019
Россия

Меркель обсудила с Трампом вопросы торговли и Иран

Меркель обсудила с Трампом вопросы торговли и Иран

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке ситуацию вокруг Ирана и вопросы торговли. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства в пятницу, 28 июня.

«Обсуждались вопросы торговли, но прежде всего ситуация в Ливии и ситуация в регионе Сахеля и, конечно, вопросы обращения с Ираном, а также вопрос, как в связи с этим перейти к процессу переговоров, я очень активно выступила в поддержку этого», — цитирует пресс-служба слова Маркель.

Глава правительства также надеется, что на полях саммита Соединенные Штаты и Китай смогут достичь прогресса в спорных вопросах благодаря переговорам.

Саммит G20 — четырнадцатый в истории и первый, организованный в Японии. Трамп ожидает, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином на полях форума будет продуктивной. Она должна состояться 29 июня. Предполагается, что главы государств обсудят внешнеторговые вопросы.

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Автор: Арсений Аскольский
#меркель #g20 #трамп #осака

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