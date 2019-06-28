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МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

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13:27   28 Июня 2019
Россия

Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым мобильным интернетом

Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым мобильным интернетом

Россия оказалась на четвертом месте в топ-5 стран с самым дешевым мобильным интернетом, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. В среднем гигабайт трафика в России стоит порядка 38 рублей.

Россия улучшила свои показатели по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что средняя стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в мире составляет 195,5 рубля, а в России – 37,9 рубля.

Content Review выбирало для исследования крупнейшие операторы в в каждой из стран, используя среднее значение стоимости 1 Gb.

Отмечается, что по дешевизне безлимитного интернета Россия заняла первое место. Такие тарифы есть в 26 из 50 стран, которые фигурировали в исследовании, но только в нескольких из них цены на такой тариф можно назвать доступными, отмечает автор исследования Сергей Половников.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #интернет #технологии #общество

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