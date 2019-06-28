Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова

Российское оборонное ведомство рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова в 1943-1945 годах. Гости форума «Армия-2019» могут ознакомиться с документами.

По словам начальника Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Николая Паршина, часть документов — это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов. В том числе среди них есть отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм, а также отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.

Паршин отметил, что если бы Судаев не умер в возрасте 36 лет, «развитие автоматов и стрелкового оружия в целом наверняка пошло бы по иному пути».