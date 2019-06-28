Медведев поручил главе МЧС вылететь в Иркутскую область из-за наводнений

Российский премьер Дмитрий Медведев поговорил по телефону с главой МЧС Евгением Зиничевым и руководителем Иркутской области Сергеем Левченко. Он выслушал доклады о ситуации в регионе после дождевого паводка и подтопления ряда населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы Кабмина Олег Осипов. По последним данным, в 20 населенных пунктах Иркутской области из-за сильных ливней и подъема уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов с населением около шести тысяч человек, повреждены 13 автомобильных мостов. В районах введен режим ЧС.

«По поручению председателя правительства Евгений Зиничев вылетает на место, чтобы оценить масштаб ущерба и организовать работу по оказанию помощи пострадавшим в результате наводнения», — говорится в сообщении.

Жертвами природной стихии стала семья из двух человек, которая отказалась от эвакуации. Также из-за подъема воды в реке Уда временно закрыто движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» для всех видов автотранспорта.