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13:04   28 Июня 2019
Россия

Медведев поручил главе МЧС вылететь в Иркутскую область из-за наводнений

Медведев поручил главе МЧС вылететь в Иркутскую область из-за наводнений

Российский премьер Дмитрий Медведев поговорил по телефону с главой МЧС Евгением Зиничевым и руководителем Иркутской области Сергеем Левченко. Он выслушал доклады о ситуации в регионе после дождевого паводка и подтопления ряда населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы Кабмина Олег Осипов. По последним данным, в 20 населенных пунктах Иркутской области из-за сильных ливней и подъема уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов с населением около шести тысяч человек, повреждены 13 автомобильных мостов. В районах введен режим ЧС.

«По поручению председателя правительства Евгений Зиничев вылетает на место, чтобы оценить масштаб ущерба и организовать работу по оказанию помощи пострадавшим в результате наводнения», — говорится в сообщении.

Жертвами природной стихии стала семья из двух человек, которая отказалась от эвакуации. Также из-за подъема воды в реке Уда временно закрыто движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» для всех видов автотранспорта.

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #иркутская область #зиничев

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