МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в стране. По словам дипломата, «они уже есть», сообщает РИА Новости в пятницу, 27 июня.

Отвечая на вопрос, как это можно оформить юридически, он заявил: «Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите».

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы штурмовали здание парламента, где находились российские представители. Силы спецназа разогнали митинг, но 21 июня протесты продолжились. В беспорядках пострадали 240 человек, около 300 человек задержали.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией, который вступает в силу 8 июля.