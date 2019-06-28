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МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

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Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

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12:43   28 Июня 2019
Ближнее зарубежье

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в стране. По словам дипломата, «они уже есть», сообщает РИА Новости в пятницу, 27 июня.

Отвечая на вопрос, как это можно оформить юридически, он заявил: «Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите».

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы штурмовали здание парламента, где находились российские представители. Силы спецназа разогнали митинг, но 21 июня протесты продолжились. В беспорядках пострадали 240 человек, около 300 человек задержали.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией, который вступает в силу 8 июля.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #мид #туризм #грузия

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