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12:48   28 Июня 2019
Политика

Лавров заявил, что Путин и Трамп намерены продолжать диалог

Лавров заявил, что Путин и Трамп намерены продолжать диалог

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в рамках G20 подтвердили достигнутые ранее договоренности обсуждать широкий спектр вопросов - от экономики до стратегической стабильности. Об этом сообщил глава МИД РФ РФ Сергей Лавров в эфире «России-24».

Встреча прошла конструктивно и с хорошим настроем, отметил он. Стороны обозначили подтверждение наших инициатив, которые были озвучены в Гамбурге в прошлом году в Хельсинки.

Как добавил министр, Трамп также сказал, что даст поручение ряду своих сотрудников заняться проработкой этих вопросов с московскими коллегами.

Ранее сообщалось, что глава РФ в пятницу утром провел встречу со своим американским коллегой в Осаке на G20. Переговоры продлились полтора часа. Лидеры двух стран обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину.

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Автор: Ольга Шпакова
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