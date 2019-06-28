Сторонники Навального «слепили» фейковое расследование о мнимой фальсификации подписей в Петербурге

Петербургские сторонники блогера и основателя «ФБК» Алексея Навального выпустили расследование с целью дискредитации врио главы Петербурга Александра Беглова— журналисты ФАН выяснили, что оно оказалось сфальсифицированной провокацией.

Координатор штаба Навального в городе на Неве Ольга Гусева утверждает, что без всяких преград попала в администрацию Петербурга, однако, по данным ФАН, девушка проникла в Смольный обманом: под предлогом получения бесплатных билетов в БКЗ для бюджетников.

На видео, опубликованном сторонниками политического блогера, сотрудницы администрации что-то пишут в бланках. Женщин обвинили в фальсификациях, хотя те просто готовили шаблоны для сборщиков подписей, чтобы исключить ошибки в оформлении. Отмечается, что ни на одном из листов, заполняемых на видео, не было подписей — это указывает на надуманность обвинений Гусевой ее соратников, работницы не собирались подделывать бланки для голосования.

Врио Петербурга Александр Беглов тем не менее пошел на встречу оппозиции и призвал Следственный комитет тщательно изучить материалы видео штаба Навального. Градоначальник заявил, что не будет использовать подписи из Выборгского района в своей избирательной кампании.

Гусеву уличили во лжи. В ролике она утверждает, что замдиректора 61-й гимназии Елена Орлова не пустила активистов на входе и угрожала разбить камеру, при этом вместо нее показан совершенно другой человек. Орлова намерена подать иск в суд — петербургским соратникам Навального грозит уголовное обвинение по статье за клевету.

Петербургские сторонники Навального не впервые оказываются в центре скандала. Ранее один из авторов расследования, мундеп и глава так называемого «Альянса учителей» Даниил Кен заступился за активиста движения «Весна», заподозренного следствием в употреблении наркотиков и сексуальной связи с 14-летней девушкой. Из-за такого поступка учителя начали отказываться от работы со структурой Навального, осудив оправдание педофилии.

Гусева прославилась не только как очень близкая подруга директора ФБК Ивана Жданова, но и в качестве необоснованно назначенного и неэффективного начальника штаба — из-за ее руководства сотрудники Навального в Петербурге начали массово увольняться.