Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров заявил, что Путин и Трамп намерены продолжать диалог

Лавров заявил, что Путин и Трамп намерены продолжать диалог

 Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика
МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Около 250 человек задержали после попытки переворота в Эфиопии

Около 250 человек задержали после попытки переворота в Эфиопии

 Трамп позитивно отреагировал на приглашение в Москву к 75-летию Победы

Трамп позитивно отреагировал на приглашение в Москву к 75-летию Победы
Лавров заявил, что Путин и Трамп намерены продолжать диалог

Лавров заявил, что Путин и Трамп намерены продолжать диалог

 Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика
МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Около 250 человек задержали после попытки переворота в Эфиопии

Около 250 человек задержали после попытки переворота в Эфиопии

 Трамп позитивно отреагировал на приглашение в Москву к 75-летию Победы

Трамп позитивно отреагировал на приглашение в Москву к 75-летию Победы
12:44   28 Июня 2019
Россия

Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту интересов участников долевого строительства в случае, если компания-застройщик обанкротилась.

Согласно документу, регионы смогут создавать специальный фонд, который будет специализироваться на достройке незавершенных объектов в случае банкротства застройщика. Финансировать организации будут из региональных бюджетов.

В связи с этим будет создан единый реестр проблемных строительных объектов. К ним будут относится дома, где застройщик более чем на полгода нарушил сроки завершения строительных работ. Там же будет указана информация обо всех застройщиках, признанных банкротами.

Кроме того, все новостройки теперь будут реализовываться только с помощью договоров долевого участия. В законе также указаны юридические основания для привлечения материнского капитала для покупки недвижимости через эскроу-счета (специальные счета в уполномоченных банках, на которых аккумулируются средства дольщиков, застройщик сможет их получить лишь только после сдачи объекта).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #недвижимость #долевое строительство #застройщики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...