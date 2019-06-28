Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту интересов участников долевого строительства в случае, если компания-застройщик обанкротилась.

Согласно документу, регионы смогут создавать специальный фонд, который будет специализироваться на достройке незавершенных объектов в случае банкротства застройщика. Финансировать организации будут из региональных бюджетов.

В связи с этим будет создан единый реестр проблемных строительных объектов. К ним будут относится дома, где застройщик более чем на полгода нарушил сроки завершения строительных работ. Там же будет указана информация обо всех застройщиках, признанных банкротами.

Кроме того, все новостройки теперь будут реализовываться только с помощью договоров долевого участия. В законе также указаны юридические основания для привлечения материнского капитала для покупки недвижимости через эскроу-счета (специальные счета в уполномоченных банках, на которых аккумулируются средства дольщиков, застройщик сможет их получить лишь только после сдачи объекта).