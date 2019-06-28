Ветераны рады были бы видеть Трампа на параде Победы, но не верят, что его дела отпустят

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в японской Осаке пригласил главу Белого дома в Москву на 75-летие Победы — 9 мая 2020 года. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Трамп «отреагировал позитивно».

В Московском городском Совете ветеранов тоже позитивно восприняли эту новость. Первый заместитель председателя организации генерал-полковник Расим Акчурин в разговоре с «Политикой Сегодня» рассказал, что американцев, как союзников во Второй мировой войне, рады видеть всегда на параде. По мнению Акчурина, этот визит был бы полезным и для будущего.

«Конечно, мы были бы рады. Мы, ветераны, боремся за тот мир, который должен существовать в мире. Если будет мир, будет жизнь на Земле. А если будет без конца гонка вооружений, то мы будем плохо жить. Я думаю, что только мир обеспечит нормальную жизнь человечеству», - сказал Акчурин.

Американские лидеры дважды были в числе почетных гостей на параде Победы, в период недолгих потеплений в российско-американских отношениях. В 1995 году на первый парад в новейшей истории РФ рядом с тогдашним президентом Борисом Ельциным сидел глава Белого дома Билл Клинтон с супругой Хиллари.

В 2005 году в торжествах по случаю 60-летия Победы принял участие Джордж Буш-мл.

Правда, представитель Московского Совета ветеранов сомневается, что у Трампа получится приехать в Москву на 75-летие Великой Победы. В это время в США будет разгар предвыборной гонки.

«К сожалению, многое зависит не от него, а от конгрессменов, от тех людей, которые диктуют политику США. Трамп может и желает приехать, но ему так подстроить могут, что он не сможет», — предполагает генерал-полковник Акчурин.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели третью личную встречу на саммите G20. Кандидат политических наук ДВФУ Иван Золотухин предположил, что эта встреча сможет снизить градус антироссийских настроений в мире.