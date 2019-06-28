Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

 Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы

Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы
МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

 Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20

Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20
Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

Депутат Гаврилов снова собирается в Грузию несмотря на антироссийские протесты

 Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы

Россия своевременно внесет взнос в бюджет Совета Европы
МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

МИД Грузии отказался давать гарантии безопасности российским туристам

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

Путин побеседовал с Меркель на саммите G20

 Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20

Путин и премьер Канады побеседовали перед концертом в честь лидеров G20
13:06   28 Июня 2019
Россия

Ветераны рады были бы видеть Трампа на параде Победы, но не верят, что его дела отпустят

Ветераны рады были бы видеть Трампа на параде Победы, но не верят, что его дела отпустят

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в японской Осаке пригласил главу Белого дома в Москву на 75-летие Победы  — 9 мая 2020 года. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Трамп «отреагировал позитивно». 

В Московском городском Совете ветеранов тоже позитивно восприняли эту новость. Первый заместитель председателя организации генерал-полковник Расим Акчурин в разговоре с «Политикой Сегодня» рассказал, что американцев, как союзников во Второй мировой войне, рады видеть всегда на параде. По мнению Акчурина, этот визит был бы полезным и для будущего. 

«Конечно, мы были бы рады. Мы, ветераны, боремся за тот мир, который должен существовать в мире. Если будет мир, будет жизнь на Земле. А если будет без конца гонка вооружений, то мы будем плохо жить. Я думаю, что только мир обеспечит нормальную жизнь человечеству»,  - сказал Акчурин. 

Американские лидеры дважды были в числе почетных гостей на параде Победы, в период недолгих потеплений в российско-американских отношениях. В 1995 году на первый парад в новейшей истории РФ рядом с тогдашним президентом Борисом Ельциным сидел глава Белого дома Билл Клинтон с супругой Хиллари.

Зампред московского совета ветеранов не верит, что Трамп сможет приехать на парад Победы

В 2005 году в торжествах по случаю 60-летия Победы принял участие Джордж Буш-мл. 

Зампред московского совета ветеранов не верит, что Трамп сможет приехать на парад Победы

Правда, представитель Московского Совета ветеранов сомневается, что у Трампа получится приехать в Москву на 75-летие Великой Победы. В это время в США будет разгар предвыборной гонки.

«К сожалению, многое зависит не от него, а от конгрессменов, от тех людей, которые диктуют политику США. Трамп может и желает приехать, но ему так подстроить могут, что он не сможет», — предполагает генерал-полковник Акчурин. 

Владимир Путин и Дональд Трамп провели третью личную встречу на саммите G20. Кандидат политических наук ДВФУ Иван Золотухин предположил, что эта встреча сможет снизить градус антироссийских настроений в мире.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#москва #россия #трамп #общество #парад победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...