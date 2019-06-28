Решение ЕС о продлении санкций против РФ вступило в силу

Решение Совета Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России вступает в силу. Об этом сообщается в пятницу, 27 июня, в официальном журнале ЕС.

«Это решение должно действовать до 31 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции, сославшись на рекомендацию канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона лидерам остальных стран на саммите 20-21 июня.

Напомним, санкции ЕС против России действуют с 2014 года. Их продлевают каждые полгода, пополняют и уточняют. Повод — вступление Крыма в состав РФ и госпереворот на Украине, в результате которого объявили независимость от Киева восточные регионы, образовав ДНР И ЛНР.