Около 250 человек задержали после попытки переворота в Эфиопии

Почти 250 человек задержали в столице в Федеративной Демократической Республике Эфиопии, сообщило государственное телевидение, пишет Reuters. В числе задержанных — 56 членов политической партии штата.

Попытка переворота произошла в штате Амхара в ночь на воскресенье, 23 июня. Организатором назвали главу службы безопасности Амхары генерала армии Асамниу Тсиге.

В ходе беспорядков погибли начальник Генштаба армии Эфиопии Сеаре Меконнен, губернатор региона Амбачеу Меконнена и трое других высокопоставленных чиновника. В общей сложности погибли более 50 человек, еще 23 были ранены.

МИД России на своей странице в Twitter осудил происходящее в Эфиопии, отметив, что не приемлет любые насильственные действия с целью неконституционного захвата власти.