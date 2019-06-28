Васильева рассказала, как в России считаются зарплаты учителям
Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева рассказала, как считаются зарплаты учителей. Речь об этом зашла 28 июня на Всероссийском совещании региональных министров.
По ее словам, в 2016 году средняя нагрузка на учителя в стране составляла 1,3 ставки (23,4 часа в неделю). К концу 2018 года ставка выросла до 1,38 (25 часов в неделю). При этом Мордовия является единственным российским регионом, где ставка составляет 1,1.
«Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя ставками и поощрительной частью», — считает Васильева.
По ее мнению, в каждой школе должен быть раз и навсегда закреплен справедливый и понятный механизм. Еще в 2017 году регионы получили рекомендации по формированию оплаты труда: при расчете зарплаты учителям назначить 70 процентов гарантированной части, 30 процентов — стимулирующие.
«Однако такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. Доходит до того, что гарантированная часть составляет 10 процентов», — сказала Васильева.