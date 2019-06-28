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Около 250 человек задержали после попытки переворота в Эфиопии

 Трамп позитивно отреагировал на приглашение в Москву к 75-летию Победы

Трамп позитивно отреагировал на приглашение в Москву к 75-летию Победы
12:05   28 Июня 2019
Весь мир

Трамп позитивно отреагировал на приглашение в Москву к 75-летию Победы

Трамп позитивно отреагировал на приглашение в Москву к 75-летию Победы

Российский лидер Владимир Путин на встрече в рамках G20 пригласил президента США Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, тот отнесся позитивно. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 27 июня.

В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что Трампа ждут 9 мая следующего года.

«В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», — отметил он.

Встреча Путина и на полях саммита G20 в Осаке завершилась примерно в 9:30 (мск). Она продлилось полтора часа. Главы государств обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщили в Белом доме. Путин и Трамп заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #g20 #трамп

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