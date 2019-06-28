Трамп позитивно отреагировал на приглашение в Москву к 75-летию Победы

Российский лидер Владимир Путин на встрече в рамках G20 пригласил президента США Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, тот отнесся позитивно. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 27 июня.

В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что Трампа ждут 9 мая следующего года.

«В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», — отметил он.

Встреча Путина и на полях саммита G20 в Осаке завершилась примерно в 9:30 (мск). Она продлилось полтора часа. Главы государств обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщили в Белом доме. Путин и Трамп заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.