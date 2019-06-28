США хотят лишить Турцию своих F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК

Проект оборонного бюджета США на предстоящий год запрещает передачу Анкаре американских истребителей F-35 и соответствующих технологий.

За принятие законопроекта проголосовали 86 сенаторов, еще восемь высказались против. После совместной работы над документом сенаторов и членов палаты представителей проект уйдет на подписание к президенту США Дональду Трампу, сообщает ФАН.

Запрет может быть снят, если Пентагон и Госдеп предоставят ведомствам свидетельства того, что Турция не закупает у России зенитно-ракетные комплексы С-400 и гарантии Анкары не получать эту технику из РФ в будущем.

Напомним, 24 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела С-400 несмотря на угрозы Вашингтона. Чуть позже сообщалось, что Россия на 99 процентов готова к поставкам своих ЗРК в Турцию. Ранее США предложили Турции ряд вариантов в обмен на отказ от С-400, но Анкара не отступила от договоренностей: переговоры между РФ и Турцией по поставкам начались еще в 2016 году.

В середине июня США попросили Индию отказаться от покупки у России зенитно-ракетных установок и другой крупной военной техники, пригрозив санкциями.