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11:41   28 Июня 2019
Весь мир

Путин проводит встречу с Мэй в Осаке

Путин проводит встречу с Мэй в Осаке

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с уходящим в отставку премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20. Первый и единственный раз Путин встретился с Мэй в 2016 году, когда она заняла пост премьера.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что встреча лидеров РФ и Великобритании крайне важна, поскольку в отношениях накопилось много противоречий. Если на встрече удастся найти возможности для налаживания двустороннего сотрудничества, Москва это только поприветствует, отметил он.

При этом представитель канцелярии правительства Великобритании заявил, что встреча Путина и Мэй не будет означать нормализации отношений двух стран. Как пишет газета Independent, Мэй на встрече с Путиным потребует выдачи Лондону двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери

Напомним, в  марта 2018 года в Солсбери, как заявили британские власти, произошло отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что вызвало большой международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва категорически отрицает свою причастность, указывая на отсутствие доказательств виновности.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #великобритания #путин #g20 #мэй

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