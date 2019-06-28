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11:47   28 Июня 2019
Весь мир

Путин считает, что РФ, Индия и КНР могли бы выступить за сохранение роли ВТО

Путин считает, что РФ, Индия и КНР могли бы выступить за сохранение роли ВТО

Глава государства Владимир Путин считает, что Россия, Индия и Китай могут совместно выступить за реформирование МВФ и сохранение универсальной роли ВТО как фундаментальной торговой структуры. Речь об этом зашла на саммите G20.

Он отметил, что обсуждение в формате Россия-Индия-Китай подходов по наиболее значимым вопросам повестки дня деятельности основных международных организаций (ООН, БРИКС, ШОС и G20) приносит хорошую отдачу.

«Как представляется, наши государства могли бы, например, совместно выступить в пользу укрепления авторитета ВТО и сохранения ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли», — сказал Путин.

Кроме того, он призвал индийских и китайских партнеров поддержать усилия по реформированию Международного валютного фонда.

Сотрудничество в таком формате, по мысли президента, «могло бы стать примером для создания современного справедливого многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимных санкций».

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #g20 #политика #мвф #вто

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