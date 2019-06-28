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11:26   28 Июня 2019
Россия

Власти Подмосковья отремонтируют дорогу в Балашихе по просьбе жителей

Власти Подмосковья отремонтируют дорогу в Балашихе по просьбе жителей

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров ответил на вопрос местной жительницы о дороге в микрорайоне Салтыковка, стоящей в плане капремонта на этот год, но всё еще не отремонтированной.

«Дорога сейчас грунтовая, у нас таких дорог на территории Балашихи было много, но последние три года мы активно переводили их в асфальтовое покрытие. Эту дорогу по обращениям жителям в этом году отремонтируем, сейчас проводятся конкурсные процедуры, в начале августа мы с жителями встретимся и примем работы», — заявил Юров на просьбу жительницы Балашихи Светланы Анатольевой, сообщает телеканал «360».

Вопрос о ремонте этой дороги был поднят во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Подмосковный житель обратился к российскому главе с соответствующим вопросом: в подмосковном Минтрансе пообещали, что дорога будет отремонтирована в августе.

Власти Подмосковья отремонтируют дорогу в Балашихе по просьбе жителей

Напомним, ранее сообщалось о лидерстве Московской области в разработках по утилизации мусора — регион первым столкнулся с проблемой переработки отходов. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил успехи области в наработках по дегазации, рекультивации и вторичной переработке.

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Автор: Тимофей Булочкин
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