Оззи Осборн запретил Трампу использовать свои песни в президентской гонке

Британский рок-музыкант, основатель культовой Black Sabbath Оззи Осборн запретил американскому лидеру Дональду Трампу использовать свои в политической кампании. Об этом сообщила от имени певца написала в Instagram его супруга Шэрон Осборн.

Ранее хозяин Белого дома опубликовал видео в Twitter, на котором трансляция дебатов кандидатов от демократической партии прерывается кадрами с Трампом под песню Осборна «Crazy Train».

«Основываясь на несанкционированном использовании песни Оззи Осборна "Crazy Train", мы уведомляем кампанию Трампа (или любую другую кампанию), что им запрещено использовать музыку Осборна в политической рекламе или кампаниях», — говорится в сообщении.

Певец также предложил президенту США «обратиться к его друзьям-музыкантам».

«Может Канье Уэст, Кид Рок или Тэд Ньюджент разрешат использовать их музыку», — отмечается в заявлении.

Ранее телеканал HBO выступил против того, чтобы Трамп использовал фразы из сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) или любым другим образом ссылался на него в политических заявлениях.