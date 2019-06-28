Аксенов пригласил в Крым россиян, которые собирались отдохнуть в Грузии

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил россиян, которые планировали отдых в Грузии, приехать в Крым. Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятницу, 28 июня.

Он отметил, что на курортах полуострова есть все для отличного отдыха: теплое море, солнце, гостеприимные жители, неповторимая природа, большое количество достопримечательностей, разнообразная кухня и прекрасные вина.

Приглашаю в Крым всех сограждан, планировавших отдохнуть в Грузии. У нас есть все для качественного отдыха: теплое море, жаркое солнце, гостеприимные люди, уникальная природа, множество памятников истории и культуры, прекрасные вина, огромное разнообразие блюд национальной кухни pic.twitter.com/zvUo16IfjO — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) June 28, 2019

На своей странице в Facebook Аксенов отметил, что потери Грузии от ограничений на авиасообщение с Россией оцениваются в сотни миллионов долларов. Он подчеркнул, что русофобия должна быть убыточной для всех и во всем, как антисемитизм.