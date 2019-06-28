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11:02   28 Июня 2019
Россия

Аксенов пригласил в Крым россиян, которые собирались отдохнуть в Грузии

Аксенов пригласил в Крым россиян, которые собирались отдохнуть в Грузии

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил россиян, которые планировали отдых в Грузии, приехать в Крым. Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятницу, 28 июня.

Он отметил, что на курортах полуострова есть все для отличного отдыха: теплое море, солнце, гостеприимные жители, неповторимая природа, большое количество достопримечательностей, разнообразная кухня и прекрасные вина.

На своей странице в Facebook Аксенов отметил, что потери Грузии от ограничений на авиасообщение с Россией оцениваются в сотни миллионов долларов. Он подчеркнул, что русофобия должна быть убыточной для всех и во всем, как антисемитизм. 

«И уже точно у нас есть то, чего сейчас нет в Грузии – это безопасность и любовь к России. Крымчане помнят древнюю мудрость: «Гость в дом – Бог в дом», — написал Аксенов.

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #туризм #грузия #аксенов #русофобия

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