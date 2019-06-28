Миллер предрек рост денежного потока «Газпрома» из-за новых газопроводов

Глава компании «Газпром» Герман Миллер заявил, что ввод в эксплуатацию новых газопроводов для экспорта сырья увеличит денежный поток компании уже в ближайшее время.

Миллер отметил, что инвестиционная программа корпорации в прошлом году ставила целью развитие стратегических проектов и «укрепление лидирующих позиций компании».

«Ввод в эксплуатацию проектов «Северный поток-2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» уже в ближайшее время обеспечит рост операционного денежного потока», — заявил Миллер на годовом собрании акционеров, цитируют РИА Новости.

Также глава «Газпрома» обратил внимание на кадровые изменения в структуре «Газпрома», направленные на повышение эффективности «вертикально-интегрированной компании» и устранение препятствий для инвестиций.

«В текущем году в рамках совершенствования корпоративной структуры мы обновили кадровый состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком. Изменения проведены масштабные», — заключил Миллер.

Напомним, ранее в Конгрессе США поддержали законопроект о введении санкций для лиц, причастных к газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В Совбезе РФ уверены, что юридических оснований для остановки строительства трубопровода нет: в проекте заинтересованы международные партнеры РФ.