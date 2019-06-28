Навальный критикует муниципальный фильтр, чтобы оправдать непопулярных Соболь и Яшина

Член московского отделения «Яблока» Максим Кац считает, что команда Навального не может вести кампании по сбору подписей в региональные парламенты, а только красиво о них рассказывает. Ранее глава так называемого ФБК Алексей Навальный обвинил во лжи всех кандидатов в Мосгордуму, которые утверждали, что они собрали больше подписей, чем его соратники мундеп Илья Яшин и юрист Любовь Соболь.

«Мы собрали больше. И дело тут и в медийности, конечно, нам помогает Варламов. Но есть и ещё много всего, например, организация и опыт такой работы», — написал Кац в Twitter.

Он также напомнил, что в 2014 году Яшин и Соболь не смогли собрать нужное количество подписей в свою поддержку, тогда как кандидатам от «Яблока» это удалось.

Скандальные заявления о московском сборе подписей делает не только Навальный, но его окружение, отмечает издание «Русская планета». Близкий соратник блогера Леонид Волков утверждает, что пройти барьер в 3% в Москве невозможно. Напомним, именно столько должны набрать все кандидаты от непарламентских партий и самовыдвиженцы для регистрации на выборах.

И Яшин и Соболь в 2014 году подписи собрать не смогли, а мы смогли. Вообще, когда дело доходит, как говорят в покере, до вскрытия, то тут и выявляется кто умеет вести кампании, а кто умеет только красиво рассказывать что он ведёт лучшие в России кампании — Максим Кац (@max_katz) 26 июня 2019 г.

Еще один ставленник Навального в 8-м округе Иван Жданов вовсе обвинил ЦИК в завышении числа избирателей в его округе по сравнению с 2014 годом. При этом никаких документов, устанавливающих новый регламент, за это время не выходило.

Тем временем другие независимые кандидаты постепенно завершают сбор подписей. Кац фактически закончил эту процедуру в отношении своего кандидата Дарьи Бесединой (8-й округ). Самовыдвиженец от 30 округа Роман Юнеман уверенно собирает подписи, при этом остается практически вне медийного пространства. При этом Навальный любит утверждать, что именно медийная активность — залог успеха Яшина и Соболь.

Возможный провал кандидатов от Навального и успех других самовыдвиженцев серьезно ударят по его имиджу «главного оппозиционера», резюмирует издание.