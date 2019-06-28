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10:35   28 Июня 2019
Россия

Передачу Малахова в поддержку сестер Хачатурян отменили

Передачу Малахова в поддержку сестер Хачатурян отменили

Специальный выпуск программы «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов, посвященный сестрам Хачатурян, отменили без объяснения причин. Об этом рассказала правозащитница Дарья Серенко на своей странице в Facebook.

Программа должна была выйти в эфир 27 июня в 17.25, однако вместо нее показали другой выпуск ток-шоу, сообщает News.ru.

Она отметила, что племянник Михаила Хачатуряна Арсен, который заинтересован в собственности убитого, «ходит сегодня везде по всем телепередачам и продолжает очернять сестер».

Правозащитница призвала сторонников девушек использовать любую возможность, чтобы обозначить свою позицию.

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Автор: Виктория Разумовская
#сми #общество #малахов #хачатурян

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