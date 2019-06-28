Дело о лишении Саакашвили гражданства закрыто на Украине

Верховный суд Украины закрыл производство по делу о лишении гражданства бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 28 июня.

Суд установил, что указом президента Украины Владимира Зеленского от 28 мая 2019 года внесены изменения в обжалуемый указ бывшего президента страны Петра Порошенко, из него исключено положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.

«Суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо возражений или препятствий для принятия отказа истца от иска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного суда.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него завели ряд уголовных дел, по некоторым из них его заочно осудили на тюремные сроки. Украинским политиком Саакашвили стал в 2015 году, когда Петр Порошенко предоставил ему гражданство и должность губернатора Одесской области. Однако в ноябре 2016 года чиновника уволили из-за невыполненных обещаний и развала региональной экономики.

Летом 2017 года Саакашвили лишили гражданства, так как он скрыл судимость в Грузии. Он около года провел в эмиграции. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, после чего тот 29 мая вернулся в страну.