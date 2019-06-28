Трамп считает, что в модель контроля над вооружениями следует включить Китай
Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в модель контроля над вооружениями необходимо включить Китай. Об этом пишет издание Bloomberg.
Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп на полях саммита G20 в Японии договорились продолжить обсуждение современной модели контроля над вооружениями.
Встреча двух лидеров продлилась около полутора часов. В начале переговоров Путин заявил, что ему есть, о чем поговорить с американским коллегой, а Трамп отметил, что рассчитывает на плодотворную беседу.
"It's a great honour to be with President Putin." US President @realDonaldTrump hailed his "very, very good relationship" with Putin as the two leaders held talks on the sidelines of the G20 meeting ???? @b_smialowski pic.twitter.com/bne92UYdU9— AFP news agency (@AFP) June 28, 2019