Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась. Она продлилось полтора часа. Общение состоялось сразу после первого рабочего заседания Группы 20.

Главы государств обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщили в Белом доме. Путин и Трамп заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine.