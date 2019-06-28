Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась. Она продлилось полтора часа. Общение состоялось сразу после первого рабочего заседания Группы 20.

Главы государств обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщили в Белом доме. Путин и Трамп заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.

Во встрече со стороны России участвовали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов. Хозяин Белого дома был в сопровождении помощников, а также дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера, который занимает пост старшего советника президента.

Встреча глав РФ и США — третья по счету. В основном они беседуют по телефону. До этого лидеры встретились на G20 в Буэнос-Айресе в декабре: они коротко пообщались «на ногах», после того, как Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе. Летом 2018 года президенты провели саммит Россия-США в Хельсинки.