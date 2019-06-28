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9:51   28 Июня 2019
Россия

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась. Она продлилось полтора часа. Общение состоялось сразу после первого рабочего заседания Группы 20.

Главы государств обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщили в Белом доме. Путин и Трамп заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

Во встрече со стороны России участвовали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов. Хозяин Белого дома был в сопровождении помощников, а также дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера, который занимает пост старшего советника президента.

Встреча глав РФ и США — третья по счету. В основном они беседуют по телефону. До этого лидеры встретились на G20 в Буэнос-Айресе в декабре: они коротко пообщались «на ногах», после того, как Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе. Летом 2018 года президенты провели саммит Россия-США в Хельсинки.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #путин #рф #g20 #трамп

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