Испытания российского миномета «Дрок» завершатся к 2020 году

Государственные испытания самоходного миномета «Дрок» для армии РФ планируется закончить в 2020 году, после чего начнется его серийное производство.

«В 2020 году планируется завершить государственные испытания опытного образца самоходного миномета «Дрок» и начать его серийное производство», — сказал журналистам Закаменных в ходе форума «Армия-2019».

Комплекс «Дрок» — казнозарядный миномет с ручным заряжанием, устанавливающийся на бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». Темп стрельбы этой модели составляет 12 выстрелов в минуту, дальность полета боеприпаса от 100 до 6000 метров. В первую очередь новый миномет получат десантно-штурмовые подразделения ВДВ РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в форуме «Армия-2019» примут участие более 130 государств и 1,5 тысяч предприятий: на мероприятии представят около 27 тысяч образцов новых оборонных разработок.

В ходе форума глава Минобороны и его коллега генерал Ибрахим Дахиру Дембеле договорились о военном сотрудничестве между Россией и Мали. Ранее Шойгу сообщал, что Россия готова помочь Мали и поспособствовать нормализации ситуации в стране.