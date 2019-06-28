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10:09   28 Июня 2019
Россия

Испытания российского миномета «Дрок» завершатся к 2020 году

Испытания российского миномета «Дрок» завершатся к 2020 году

Государственные испытания самоходного миномета «Дрок» для армии РФ планируется закончить в 2020 году, после чего начнется его серийное производство.

«В 2020 году планируется завершить государственные испытания опытного образца самоходного миномета «Дрок» и начать его серийное производство», — сказал журналистам Закаменных в ходе форума «Армия-2019».

Комплекс «Дрок» —  казнозарядный миномет с ручным заряжанием, устанавливающийся на бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». Темп стрельбы этой модели составляет 12 выстрелов в минуту, дальность полета боеприпаса от 100 до 6000 метров. В первую очередь новый миномет получат десантно-штурмовые подразделения ВДВ РФ.

Испытания российского миномета «Дрок» завершатся к 2020 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в форуме «Армия-2019» примут участие более 130 государств и 1,5 тысяч предприятий: на мероприятии представят около 27 тысяч образцов новых оборонных разработок.

Испытания российского миномета «Дрок» завершатся к 2020 году

В ходе форума глава Минобороны и его коллега генерал Ибрахим Дахиру Дембеле договорились о военном сотрудничестве между Россией и Мали. Ранее Шойгу сообщал, что Россия готова помочь Мали и поспособствовать нормализации ситуации в стране.

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Автор: Тимофей Булочкин
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