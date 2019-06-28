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9:46   28 Июня 2019
Россия

Мальчик из Сызрани спас на Черном море тонущего ребенка

Мальчик из Сызрани спас на Черном море тонущего ребенка

Двенадцатилетний школьник Антон Косырев из Сызрани помог ребенку, которого унесло течением в микрорайоне Лазаревское города Сочи на Черном море.

Инцидент произошел 25 июня. Антон купался в море, когда услышал крики женщины. Оказалось, что ее семилетнего сына унесло волной. Антон бросился ему на помощь, доплыл до мальчика и вытащил его на берег. 

Спасенного ребенка передали матери.

Позже выяснилось, что Антон уже год занимается плаванием, поэтому «большой воды» не боится.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #общество #герои #сызрань

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