Мальчик из Сызрани спас на Черном море тонущего ребенка

Двенадцатилетний школьник Антон Косырев из Сызрани помог ребенку, которого унесло течением в микрорайоне Лазаревское города Сочи на Черном море.

Инцидент произошел 25 июня. Антон купался в море, когда услышал крики женщины. Оказалось, что ее семилетнего сына унесло волной. Антон бросился ему на помощь, доплыл до мальчика и вытащил его на берег.

Спасенного ребенка передали матери.

Позже выяснилось, что Антон уже год занимается плаванием, поэтому «большой воды» не боится.