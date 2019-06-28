ФАС хочет получить право блокировки сайтов с незаконной рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена получить право блокировки ресурсов с незаконной рекламой онлайн-казино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяну Никитину.

По ее словам, реклама казино появляется, в основном, на сайтах с пиратским контентом, однако закрыть доступ к таким ресурсам не всенла возможно. В ведомстве патются решить эту проблему, подчеркнула Никитина.

«Как вариант решения этой проблемы: наделение полномочиями антимонопольных органов, а именно - правом вносить сайты, на которых размещается незаконная реклама казино, в реестр запрещенных сайтов, чтобы Роскомнадзор потом блокировал их», — отметила она.

ФАС планирует обсудить детали с Роскомнадзором, отметила Никитина. Антимонопольный орган предлагает сначала направлять ресурсу с незаконной рекламой казино предупреждения, в случае игнора, принимать решение о временной или постоянной блокировке сайта.

К концу года планируется сформулировать текст предложения для работы с ведомствами и согласовать его, заключила Никитина.