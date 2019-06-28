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Путин назвал встречу с Трампом возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог

Путин назвал встречу с Трампом возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог
9:31   28 Июня 2019
Россия

Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин встретились в Осаке для продолжения переговоров: американский лидер в шутку попросил президента России не вмешиваться в предстоящие выборы США.

Перед переговорами журналисты спросили у Трампа, не хочет ли он озвучить Путину свою просьбу о невмешательстве РФ в президентские выборы Штатов 2020 года. 

«Конечно», — ответил представителям СМИ американский президент, после чего повернулся к Путину и, смеясь, озвучил призыв, сообщают РИА Новости. В ответ глава России улыбнулся. 

Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

В ходе сегодняшней встречи Путин сообщил, что давно не виделся с американским коллегой, но сотрудники дипломатических ведомств работали и дали хорошую возможность продолжить лидерам диалог, начатый в Хельсинки. Трамп выразил надежду на хорошую беседу — главам предстоит обсудить множество тем, в том числе торговлю и ядерное разоружение.

Напомним, на встрече в Финляндии в 2018 году Путин заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы и готова к сотрудничеству в рамках совместной группы по кибербезопасности. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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