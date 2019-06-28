Россиянина арестовали в Токио за граффити у дворца императора

Полиция Японии арестовала россиянина, подозреваемого в нанесении граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио. Там проживает японский император Нарухито с супругой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Токийское полицейское управление. По данным правоохранителей, 23-летний Глеб Песочный нарисовал на трансформаторной будке возле резиденции рисунок в виде птицы и букв. Похожие граффити нашли на изгороди в районе дворца и других объектах.

Песочный называет себя художником и отрицает вину. Его арестовали накануне, 27 июня, на основании камер видеонаблюдения. При этом у него были с собой баллончики с краской, утверждает полиция.