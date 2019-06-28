Правительство утвердило перечень запрещенных к содержанию животных

Российское правительство утвердило перечень животных, которых не разрешается содержать дома, а также исключения из этого запрета. Документ опубликован на сайте кабмина РФ.

В постановлении говорится, что запрет устанавливается на содержание животных, которые представляют опасность для их владельцев, а также для которых привычная среда обитания отличается от условий содержания их в неволе.

Если такое животное было приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.

При этом запрет не касается животных, которые содержатся в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях.