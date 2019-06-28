Встреча Путина и Трампа на G20 снизит градус антироссийской истерии в мире

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открывала серию официальных двусторонних переговоров для каждого в рамках саммита G-20 в японской Осаке.

Переговоры российского и американского лидера начались сразу после первого рабочего заседания саммита и продолжались почти полтора часа без журналистов. По сообщению Белого дома, Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране Сирии, Венесуэле, на Украине. Кроме того, американский президент предложил включить Китай в модель контроля над вооружениями.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) June 28, 2019

Это третья личная встреча Путина и Трампа. До июня 2019 года президенты виделись на саммите стран «группы двадцати» в Гамбурге в 2017 году, летом 2018 года — в Хельсинки. Планировалась полноформатная встреча на саммите G-20 в Буэнос-Айресе, но Трамп отменил ее из-за инцидента с украинским кораблем в Керченском проливе.

Нынешняя встреча двух лидеров состоялась в нужное время, когда США и РФ не имеют ярких конфликтных ситуаций, отметил в комментарии «Политике Сегодня» кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ) Иван Золотухин.

«Сейчас, если не затишье, то некоторая передышка. Острые противостояния не столь ярко себя проявляют: в Венесуэле ничего не получилось у Гуаидо, в Сирии у власти по-прежнему Асад, вокруг КНДР ситуация поостыла. Поэтому атмосфера достаточно способствовала встрече, тому, чтобы переговорить не по повестке, а по вопросам. Вот это тоже ключевой момент — президенты сами определили круг тем», — говорит Золотухин.

В то же время он отметил, что не затрагивались наиболее острые вопросы, как, например, договор о сокращении стратегического ядерного вооружения СНВ-III. Значение этой встречи несколько в другом.

«Речь идет о том, чтобы просто послушать. Даже не согласиться со второй стороной, а выслушать и попытаться принять позицию другого. На фоне общего похолодания попытаться внести некий элемент конструктивности. Несколько успокоить антироссийский, а где-то даже русофобский настрой, который был на протяжении последних двух лет. Та же ситуация с возвращением РФ в ПАСЕ - если не нормализация, то попытка диалога, включить Россию», — считает Золотухин.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что встреча Трампа с Путиным в Осаке дает надежду на налаживание отношений между двумя странами. Иван Золотухин отчасти согласен с сенатором. Другой вопрос, будут ли после встречи реальные решения, например, по Ирану или договору СНВ III.