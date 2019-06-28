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11:49   28 Июня 2019
Весь мир

Встреча Путина и Трампа на G20 снизит градус антироссийской истерии в мире

Встреча Путина и Трампа на G20 снизит градус антироссийской истерии в мире

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открывала серию официальных двусторонних переговоров  для каждого в рамках саммита G-20 в японской Осаке.

Переговоры российского и американского лидера начались сразу после первого рабочего заседания саммита и продолжались почти полтора часа без журналистов.  По сообщению Белого дома, Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране Сирии, Венесуэле, на Украине. Кроме того, американский президент предложил включить Китай в модель контроля над вооружениями. 

Это третья личная встреча Путина и Трампа. До июня 2019 года президенты виделись на саммите стран «группы двадцати» в Гамбурге в 2017 году, летом 2018 года — в Хельсинки. Планировалась полноформатная встреча на саммите G-20 в Буэнос-Айресе, но Трамп отменил ее из-за инцидента с украинским кораблем в Керченском проливе. 

Нынешняя встреча двух лидеров состоялась в нужное время, когда США и РФ не имеют ярких конфликтных ситуаций, отметил в комментарии «Политике Сегодня» кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ) Иван Золотухин

«Сейчас, если не затишье, то некоторая передышка. Острые противостояния не столь ярко себя проявляют: в Венесуэле ничего не получилось у Гуаидо, в Сирии у власти по-прежнему Асад, вокруг КНДР ситуация поостыла. Поэтому атмосфера достаточно способствовала встрече, тому, чтобы переговорить  не по повестке, а по вопросам. Вот это тоже ключевой момент  — президенты сами определили круг тем»,  —  говорит Золотухин. 

 В то же время он отметил, что не затрагивались наиболее острые вопросы, как, например, договор о сокращении стратегического ядерного вооружения СНВ-III. Значение этой встречи  несколько в другом.  

«Речь идет о том, чтобы просто послушать. Даже не согласиться со второй стороной,  а выслушать и попытаться принять позицию другого.  На фоне общего похолодания попытаться внести  некий элемент конструктивности. Несколько успокоить антироссийский, а где-то даже русофобский настрой, который был на протяжении последних двух лет.  Та же ситуация с возвращением РФ в ПАСЕ - если не нормализация, то попытка диалога, включить Россию»,  — считает Золотухин. 

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что встреча Трампа с Путиным в Осаке дает надежду на налаживание  отношений между двумя странами. Иван Золотухин отчасти согласен с сенатором. Другой вопрос, будут ли после встречи реальные решения, например, по Ирану или договору СНВ III.

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Автор: Мария Владимирова
#путин #политика #трамп #весь мир #g-20 #осака

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