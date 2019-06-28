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Путин назвал встречу с Трампом возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог

Путин назвал встречу с Трампом возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог
8:53   28 Июня 2019
Весь мир

Путин назвал встречу с Трампом возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог

Путин назвал встречу с Трампом возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог

Глава государства Владимир Путин перед встречей со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что эти переговоры — хорошая возможность продолжить начатый в Хельсинки диалог.

«Мы давно не виделись, с нашей встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки», — сказал российский лидер.

Президент США в свою очередь поблагодарил Путина за встречу, поприветствовал российскую и американскую делегации, а также заявил, что рассчитывает на хорошую беседу. 

Впервые Путин и Трамп встретились в июле 2018 года. Тогда они обсудили способы урегулирования и развития двусторонних отношений, ряд актуальных вопросов. По итогам встречи оба лидера заявили, что они заинтересованы в улучшении отношений России и Штатов. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #g20 #политика #трамп

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