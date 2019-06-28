Путин назвал встречу с Трампом возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог

Глава государства Владимир Путин перед встречей со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что эти переговоры — хорошая возможность продолжить начатый в Хельсинки диалог.

«Мы давно не виделись, с нашей встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки», — сказал российский лидер.

Президент США в свою очередь поблагодарил Путина за встречу, поприветствовал российскую и американскую делегации, а также заявил, что рассчитывает на хорошую беседу.

“Vladimir, thank you very much!”: Путин и Трамп в Осаке pic.twitter.com/9EAjgxIhqb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2019

Впервые Путин и Трамп встретились в июле 2018 года. Тогда они обсудили способы урегулирования и развития двусторонних отношений, ряд актуальных вопросов. По итогам встречи оба лидера заявили, что они заинтересованы в улучшении отношений России и Штатов.