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8:39   28 Июня 2019
Весь мир

Путин и наследный принц Саудовской Аравии пожали друг другу руки перед саммитом

Путин и наследный принц Саудовской Аравии пожали друг другу руки перед саммитом

Глава государства Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обменялись рукопожатием перед церемонией фотографирования на саммите G20 в Осаке.

Когда все политики выстраивались, чтобы сделать совместное фото, наследный принц, следуя на свое место, увидел Путина, который уже стоял среди других своих коллег, подошел к нему, и они обменялись рукопожатием.

Двусторонняя встреча Путина и бен Салмана запланирована на субботу, 29 июня.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны обсудят подготовку визита российской стороны в Эр-Рияд, который запланирован на октябрь, председательство саудитов в G20 и вопросы энергетики.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #g20 #политика #бен сальман

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