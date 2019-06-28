Путин и наследный принц Саудовской Аравии пожали друг другу руки перед саммитом

Глава государства Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обменялись рукопожатием перед церемонией фотографирования на саммите G20 в Осаке.

Когда все политики выстраивались, чтобы сделать совместное фото, наследный принц, следуя на свое место, увидел Путина, который уже стоял среди других своих коллег, подошел к нему, и они обменялись рукопожатием.

Путин перед G20 перекинулся парой слов с Трампом. И пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии бен Салману pic.twitter.com/jCGv2UHtDa — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

Двусторонняя встреча Путина и бен Салмана запланирована на субботу, 29 июня.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны обсудят подготовку визита российской стороны в Эр-Рияд, который запланирован на октябрь, председательство саудитов в G20 и вопросы энергетики.