Переговоры Путина и Трампа начались в рамках саммита G20

Переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Осаке в рамках саммита G20. Основными темами станут стратегическая стабильность и региональные конфликты.

Путин и Трамп уже успели пообщаться перед церемонией фотографирования, на которую они вместе шли.

Открывая встречу с Трампом, российский президент заявил, что им есть, о чем поговорить.

Трамп - Путину: У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать вопросы торговли, разоружения. И все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях между нами. Думаю, результаты встречи будут отличными pic.twitter.com/TIuxizQPgY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2019

Трамп подтвердил, что надеется на хорошую беседу с российским коллегой, им предстоит обсудить множество тем, включая торговлю и разоружение.

«Спасибо всем. Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую членов российской делегации, так и моей делегации», — сказал американский президент в начале встречи.

Эксперты высоко оценивают эти переговоры, поскольку контактов между лидерами двух стран давно не было, а проблемных тем накопилось достаточно много.