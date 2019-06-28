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Путин назвал встречу с Трампом возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог

Путин назвал встречу с Трампом возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог
8:22   28 Июня 2019
Весь мир

Переговоры Путина и Трампа начались в рамках саммита G20

Переговоры Путина и Трампа начались в рамках саммита G20

Переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Осаке в рамках саммита G20. Основными темами станут стратегическая стабильность и региональные конфликты. 

Путин и Трамп уже успели пообщаться перед церемонией фотографирования, на которую они вместе шли.

Открывая встречу с Трампом, российский президент заявил, что им есть, о чем поговорить.

Трамп подтвердил, что надеется на хорошую беседу с российским коллегой, им предстоит обсудить множество тем, включая торговлю и разоружение.

«Спасибо всем. Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую членов российской делегации, так и моей делегации», — сказал американский президент в начале встречи.

Эксперты высоко оценивают эти переговоры, поскольку контактов между лидерами двух стран давно не было, а проблемных тем накопилось достаточно много.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #g20 #политика #трамп

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