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Путин пообщался с Эрдоганом в кулуарах саммита G20

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8:10   28 Июня 2019
Весь мир

Путин пообщался с Эрдоганом в кулуарах саммита G20

Путин пообщался с Эрдоганом в кулуарах саммита G20

Глава государства Владимир Путин, прибыв на саммит G20, кратко пообщался со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В беседе также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Двусторонняя встреча лидеров России и Турции запланирована на субботу, 29 июня.

До этого Путин успел «на ногах» пообщаться с американским президентом Дональдом Трампом. Это произошло, когда лидеры шли на церемонию фотографирования.

Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на хорошую беседу с российским коллегой на саммите в Осаке. Помощник президента РФ Юрий Ушаков перечислял список возможных тем для обсуждения: стратегическая стабильность, региональные конфликты (Сирия, Украина, Афганистан, Венесуэла, Иран).

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #эрдоган #g20 #осака

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