Путин пообщался с Эрдоганом в кулуарах саммита G20

Глава государства Владимир Путин, прибыв на саммит G20, кратко пообщался со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В беседе также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Двусторонняя встреча лидеров России и Турции запланирована на субботу, 29 июня.

До этого Путин успел «на ногах» пообщаться с американским президентом Дональдом Трампом. Это произошло, когда лидеры шли на церемонию фотографирования.

Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на хорошую беседу с российским коллегой на саммите в Осаке. Помощник президента РФ Юрий Ушаков перечислял список возможных тем для обсуждения: стратегическая стабильность, региональные конфликты (Сирия, Украина, Афганистан, Венесуэла, Иран).