Путин призвал БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергорынка
Страны БРИКС могли бы активнее заниматься вопросами глобальной энергетической безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, российская сторона выступает за укрепление сотрудничества в рамках объединения, в том числе в такой жизненно важной сфере, как энергетика.
Путин заявил, что БРИКС могло бы более активно заниматься вопросами, связанными с обеспечением общемировой энергетической безопасности, а также всеобщего доступа к энергии.
Также российский лидер предложил лидерам стран БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка и снижения волатильности цен на топливо.
По его словам, Россия видит хорошие перспективы для совместной работы по расширению использования экологически чистых видов топлива. Путин отметил, что это необходимо для постепенного перехода к более устойчивым энергетическим системам, и сбалансированного экономического роста.